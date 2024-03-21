Первый пациент с имплантом с помощью силы мысли сыграл в шахматы

Первый пациент с имплантом в мозге от нейротехнологической компании Neuralink, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, показал, как играет в шахматы, сообщает ТАСС.

Компания Маска открыла набор добровольцев для вживления чипов в мозг

29-летний Нолан Арбо заявил, что около восьми лет назад его парализовало в результате несчастного случая. Он потерял способность что-либо чувствовать ниже плеч. В настоящее время молодой человек может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры.

Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека 28 января 2024 года.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. ТАСС

Ранее директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев в эфире НСН порассуждал о чипировании людей и указал на риски операций по внедрению имплантов в мозг.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШахматыТехнологии

Горячие новости

Все новости

партнеры