ИИ смог распознать человеческие эмоции

Анализ голоса и определение настроения человека происходит посредством нейросетей. Частота и высота тона анализируется посредством глубоких нейронных сетей (DNN), а эмоции — по ритму и текстуре голоса с помощью сверточных нейросетей (CNN). В свою очередь гибридная модель (C-DNN) дает возможность строить визуальную спектрограмму для прогнозирования эмоций.

«Если бы модели превзошли в этом людей, это могло бы означать, что могут существовать закономерности, которые мы не распознаем», — заметил Димерлинг.

Ранее заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков заявил, что через три года искусственный интеллект сможет заменить бухгалтеров и сотрудников отделов кадров в России.

