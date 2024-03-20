ИИ смог распознать человеческие эмоции
Немецкие специалисты разработали модель искусственного интеллекта, способную по голосу человека точно распознавать его эмоции. Соответствующее исследование опубликовано в издании Frontiers in Psychology.
По данным ученых, модели понадобилась полуторасекундная запись речи человека, чтобы определить его настроение. Автор исследования Ханнес Димерлинг заявил, что модели достигли точности, аналогичной человеческой.
Анализ голоса и определение настроения человека происходит посредством нейросетей. Частота и высота тона анализируется посредством глубоких нейронных сетей (DNN), а эмоции — по ритму и текстуре голоса с помощью сверточных нейросетей (CNN). В свою очередь гибридная модель (C-DNN) дает возможность строить визуальную спектрограмму для прогнозирования эмоций.
«Если бы модели превзошли в этом людей, это могло бы означать, что могут существовать закономерности, которые мы не распознаем», — заметил Димерлинг.
Ранее заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков заявил, что через три года искусственный интеллект сможет заменить бухгалтеров и сотрудников отделов кадров в России.
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