ИИ смог распознать человеческие эмоции

Немецкие специалисты разработали модель искусственного интеллекта, способную по голосу человека точно распознавать его эмоции. Соответствующее исследование опубликовано в издании Frontiers in Psychology.

По данным ученых, модели понадобилась полуторасекундная запись речи человека, чтобы определить его настроение. Автор исследования Ханнес Димерлинг заявил, что модели достигли точности, аналогичной человеческой.

Европарламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте

Анализ голоса и определение настроения человека происходит посредством нейросетей. Частота и высота тона анализируется посредством глубоких нейронных сетей (DNN), а эмоции — по ритму и текстуре голоса с помощью сверточных нейросетей (CNN). В свою очередь гибридная модель (C-DNN) дает возможность строить визуальную спектрограмму для прогнозирования эмоций.

«Если бы модели превзошли в этом людей, это могло бы означать, что могут существовать закономерности, которые мы не распознаем», — заметил Димерлинг.

Ранее заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков заявил, что через три года искусственный интеллект сможет заменить бухгалтеров и сотрудников отделов кадров в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры