Экономист Садыков: ИИ через три года заменит бухгалтеров и кадровиков в России

Через три года искусственный интеллект сможет заменить бухгалтеров и сотрудников отделов кадров в России, спрогнозировал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Также, по его словам, в ближайшем будущем можно будет использовать ИИ для «радикального ускорения» документооборота и сопровождении доставки грузов, передает «Газета.Ru».

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Ранее глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее любого жителя Земли.

Комментируя слова американского изобретателя и футуролога Рэймонда Курцвейла о том, что в 2029 году ИИ достигнет уровня человеческого интеллекта, он добавил, что через пять лет ИИ превзойдёт всех землян вместе взятых. Миллиардер назвал искусственный интеллект «самым большим риском, с которым мы сталкиваемся как цивилизация», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Рынок ТрудаИскусственный Интеллект

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