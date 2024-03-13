Европарламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте
Европарламент (ЕП) одобрил первый в мире закон, который регулирует использование искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает «Интерфакс», документ вводит классификацию систем и инструментов по уровню риска — низкий, средний, высокий и неприемлемый.
В частности, закон запрещает распознавание лиц в режиме реального времени в общественных местах и прочие системы биометрической идентификации.
В список исключений попали отдельные ситуации, например, розыск правоохранительными органами пропавшего человека или предотвращение терактов. Однако полиции запрещается использовать системы предсказательной аналитики для профилактики правонарушений.
Также закон вводит запрет на распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, и на использование технологий ИИ для манипуляций поведением человека. Так называемые «дипфейки», созданные с помощью искусственного интеллекта, должны будут иметь соответствующую маркировку.
Теперь закон должен быть одобрен Европейским советом.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия вошла в ТОП-10 стран, которые лидируют по объёму совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru