«Без галлюцинаций»: Нейроблогеры смогут появиться уже к 2027 году

В преддверии Дня блогера, который отмечается 14 июня, социальная сеть ОК (Одноклассники) провела опрос среди блогеров, в котором приняли участие более 500 человек, ведущих свои аккаунты и группы на разных платформах. Согласно опросу, 33% блогеров рассматривают нейросети как помощников и уже активно задействуют эти возможности в работе. При этом 11% инфлюенсеров считают нейросети угрозой, а 31% респондентов уверены, что человеческий креатив заменить нельзя. Жадан рассказал, что формат создания нейроблогера, который бы производил какой-то визуальный контент, более интересен людям, чем только текстовый вариант.

«Нейросети - это инструмент, позволяющий симулировать человека. Например, создать нейроблогера, который визуально и контекстуально мог бы походить на живого человека. При этом, задачи ему должен ставить именно человек, а не сама нейросеть, иначе это будет некрасиво или неестественно и скучно для людей. Если социальная сеть завязана на то, чтобы дарить людям эмоции и удовольствие, в этом случае люди могут гораздо быстрее и адаптивнее делать это с помощью нейросетей. Уже сейчас есть не мало таких примеров», - рассказал он.

Однако Жадан пояснил, что сегодня такие программы все еще нуждаются в контроле человека.