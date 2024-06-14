«Без галлюцинаций»: Нейроблогеры смогут появиться уже к 2027 году
Сегодня контент от нейросетей все еще нуждается в человеческих правках, рассказал НСН программист Александр Жадан.
К 2026-2027 году возможно появление формата, когда нейросеть может регистрироваться в социальной сети как некий бот и производить сама какой-то текстовый контент. Об этом НСН заявил руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
В преддверии Дня блогера, который отмечается 14 июня, социальная сеть ОК (Одноклассники) провела опрос среди блогеров, в котором приняли участие более 500 человек, ведущих свои аккаунты и группы на разных платформах. Согласно опросу, 33% блогеров рассматривают нейросети как помощников и уже активно задействуют эти возможности в работе. При этом 11% инфлюенсеров считают нейросети угрозой, а 31% респондентов уверены, что человеческий креатив заменить нельзя. Жадан рассказал, что формат создания нейроблогера, который бы производил какой-то визуальный контент, более интересен людям, чем только текстовый вариант.
«Нейросети - это инструмент, позволяющий симулировать человека. Например, создать нейроблогера, который визуально и контекстуально мог бы походить на живого человека. При этом, задачи ему должен ставить именно человек, а не сама нейросеть, иначе это будет некрасиво или неестественно и скучно для людей. Если социальная сеть завязана на то, чтобы дарить людям эмоции и удовольствие, в этом случае люди могут гораздо быстрее и адаптивнее делать это с помощью нейросетей. Уже сейчас есть не мало таких примеров», - рассказал он.
Однако Жадан пояснил, что сегодня такие программы все еще нуждаются в контроле человека.
«Если мы говорим про общедоступные модели нейросетей, то, действительно, тексты от них получаются более структурными по формату. Но если мы хотим получать совершенно человечные варианты общения, без каких-то явных признаков того, что это пишется по формату, это все еще нужно править в ручную», - отметил программист.
Технологии, позволяющие нейросетям производить качественный контент без критичных погрешностей, могут появиться уже в ближайшие годы, поделился Жадан.
«Если мы говорим про текстовые программы, гипотетически можно создать такую программу, которая авторизуется под видом бота в социальную сеть, а человеку останется только наблюдать, как эта нейросеть там функционирует. Но для этого потребуется подходящая платформа, чтобы можно было убрать возможные «галлюцинации», потому что нейросеть иногда может выдать текст со ссылками или несуществующей информацией. И нужно чтобы нейросеть в целом корректно работала с возможностями той или иной соцсети. Такой формат может появиться и обсуждаться уже в 2026-2027 году», - пояснил программист.
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