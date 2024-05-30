Опрос: Нейросети помогают учиться 43% московских студентов

Нейросети помогают учиться 43% московских студентов, следует из опроса сервиса SuperJob. Так, 4 из 10 студентов признались, что активно используют ИИ в учебе.

При этом отмечается, что юноши используют нейросети чаще девушек: 50% против 37% соответственно. Еще 43% студентов не используют искусственный интеллект, но знают, когда его можно будет применить.

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Только 14% опрошенных признались, что вообще не используют подобные технологии и даже не знают, где они могут быть полезны.

До этого Высшая школа экономики запустила конкурс дипломных работ с использованием искусственного интеллекта. В пресс-службе ВШЭ уточнили, что студенты должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, и какие задачи были выполнены. Победители получат стипендии и право на участие в образовательных интенсивах по искусственному интеллекту от ВШЭ.

Использование искусственного интеллекта при подготовке исследований поможет студентам выработать дополнительный надпредметный навык, заявил в связи с этим директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов НИУ ВШЭ Иван Груздев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектСтуденты

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