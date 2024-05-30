Опрос: Нейросети помогают учиться 43% московских студентов
Нейросети помогают учиться 43% московских студентов, следует из опроса сервиса SuperJob. Так, 4 из 10 студентов признались, что активно используют ИИ в учебе.
При этом отмечается, что юноши используют нейросети чаще девушек: 50% против 37% соответственно. Еще 43% студентов не используют искусственный интеллект, но знают, когда его можно будет применить.
Только 14% опрошенных признались, что вообще не используют подобные технологии и даже не знают, где они могут быть полезны.
До этого Высшая школа экономики запустила конкурс дипломных работ с использованием искусственного интеллекта. В пресс-службе ВШЭ уточнили, что студенты должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, и какие задачи были выполнены. Победители получат стипендии и право на участие в образовательных интенсивах по искусственному интеллекту от ВШЭ.
Использование искусственного интеллекта при подготовке исследований поможет студентам выработать дополнительный надпредметный навык, заявил в связи с этим директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов НИУ ВШЭ Иван Груздев «Радиоточке НСН».
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