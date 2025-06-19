Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пожаловался на ПМЭФ, что не нашел информацию о себе с помощью нейросети GigaChat. В ответ глава Сбербанка Герман Греф упрекнул Даванкова том, что он просто не умеет пользоваться сервисом.