Греф упрекнул Даванкова в том, что он не умеет пользоваться GigaChat
19 июня 202513:39
Светлана Ключкина
Ярослав Харитонов
Людей надо обучать пользоваться нейросетями, чтобы они могли получить более точные ответы, заявил НСН Герман Греф.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пожаловался на ПМЭФ, что не нашел информацию о себе с помощью нейросети GigaChat. В ответ глава Сбербанка Герман Греф упрекнул Даванкова том, что он просто не умеет пользоваться сервисом.
«Это очень хороший пример квалификации пользователя. У GigaChat должна быть включена функция поиска, ей надо намекнуть на то, что ты ищешь. Если этого не сделать, то она просто предоставит всех, о ком у нее есть информация в базе данных. Мне он выдал сразу 100 Владиславов Даванковых, но, если написать "депутат Даванков", то он сразу все покажет. Появилась целая профессия промпт-инжиниринг: как правильно спросить у технологии то, что ты хочешь. Инструмент достаточно сложный, мы должны обучать людей. Если задавать простой вопрос, то надо включить функцию с поиском в интернете, чтобы не заморачивать простым вопросом сложные модели», — цитирует его слова спецкор НСН.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в эфире НСН усомнился, что нейросети способны заменить чиновников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru