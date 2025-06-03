«Роскосмос» хочет отправить нейросеть GigaChat на МКС осенью
Госкорпорация «Роскосмос» намерена отправить нейросеть Сбербанка GigaChat на Международную космическую станцию. Об этом рассказал гендиректор организации Дмитрий Баканов в ходе пленарного заседания конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
«Хотел бы поблагодарить "Сбер", Германа Оскаровича Грефа за то, что они делают... прямой ассист космонавта. Здесь мы говорим о том, чтобы GigaChat поднять на МКС», - указал Баканов.
Он отметил, что следующий пилотируемый пуск на станцию запланирован на осень, и госкорпорация «попробует успеть».
«Роскосмос» в сотрудничестве с банком применяет искусственный интеллект, чтобы улучшить разрешение космических снимков. Уже были испытаны технологии, позволяющие увеличить его с 1 до 0,5 метра.
Ранее Дмитрий Баканов анонсировал пуск новой ракеты «Союз-5» в декабре, пишет RT.
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