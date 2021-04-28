Судебные приставы предложили собирать биометрию находившихся в розыске алиментщиков

«На сегодняшний день полномочия приставов, которые осуществляют розыск, ограничены, они вправе проводить лишь ряд исполнительно-розыскных действий: проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, опрашивать граждан, наводить справки», — цитирует Желудкова ТАСС.

Представитель ФССП считает, что возможность получать онлайн данные о перемещении гражданина пассажирским транспортом, пересечении им границ страны, а также подключение подразделений ФССП к системам видеофиксации физлиц и транспорта позволили бы повысить эффективность розыскных мероприятий.

Кроме того, Желудков предложил наделить приставов полномочиями хранить и анализировать биометрические данные граждан по оконченным исполнительным производствам, в том числе, ранее находившихся в розыске. Это позволит ускорить розыск должников, если исполнительное производство будет возобновлено и гражданина вновь объявят в розыск.

Ранее ФССП предложила законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, обратившихся в центры занятости.

