Судебные приставы предложили собирать биометрию находившихся в розыске алиментщиков

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России предлагает расширить возможности розыска скрывающихся неплательщиков алиментов, используя системы видеофиксации и сбора биометрических данных объявлявшихся в розыск должников. Об этом заявил замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Должников по алиментам предложили трудоустраивать в приоритетном порядке

«На сегодняшний день полномочия приставов, которые осуществляют розыск, ограничены, они вправе проводить лишь ряд исполнительно-розыскных действий: проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, опрашивать граждан, наводить справки», — цитирует Желудкова ТАСС.

Представитель ФССП считает, что возможность получать онлайн данные о перемещении гражданина пассажирским транспортом, пересечении им границ страны, а также подключение подразделений ФССП к системам видеофиксации физлиц и транспорта позволили бы повысить эффективность розыскных мероприятий.

Кроме того, Желудков предложил наделить приставов полномочиями хранить и анализировать биометрические данные граждан по оконченным исполнительным производствам, в том числе, ранее находившихся в розыске. Это позволит ускорить розыск должников, если исполнительное производство будет возобновлено и гражданина вновь объявят в розыск.

Ранее ФССП предложила законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, обратившихся в центры занятости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РозыскДолгиАлиментыФССП РФ
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