Гинцбург заявил о возможности распространения COVID-19 среди животных
Коронавирусная инфекция может стать природно-очаговой, распространяясь среди домашних и сельскохозяйственных животных. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Так как этот вирус, как мы видим, <...> липнет <...> в различные клетки и ткани, то он, безусловно, укоренится сейчас в домашних животных, сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие "человеческая популяция"», - цитирует ученого ТАСС.
По словам инфекциониста, это очень опасно, потому что с подобными инфекциями справиться еще не удавалось.
«Это наводит не на очень радостные мысли, потому что в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество не побеждало», - сказал Гинцбург.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН скептически оценил прогноз о завершении эпидемии коронавируса в России в следующем году. По его мнению, эпидемия не закончится даже в декабре 2022 года.
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