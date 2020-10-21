Гинцбург заявил о возможности распространения COVID-19 среди животных

Коронавирусная инфекция может стать природно-очаговой, распространяясь среди домашних и сельскохозяйственных животных. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Так как этот вирус, как мы видим, <...> липнет <...> в различные клетки и ткани, то он, безусловно, укоренится сейчас в домашних животных, сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие "человеческая популяция"», - цитирует ученого ТАСС.

По словам инфекциониста, это очень опасно, потому что с подобными инфекциями справиться еще не удавалось.