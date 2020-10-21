Разработчик сообщил о безопасности вакцины «ЭпиВакКорона» для аллергиков

Он добавил, что, скорее всего, вакцина пройдет клинические испытания на детях, начиная с возраста 14-17 лет, передает РИА Новости. По словам Максютова, при этом состав препарата не будет изменен.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что первая пострегистрационная серия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет выпущена в конце октября, передает RT.

