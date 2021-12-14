Гинцбург заявил о создании модификации «Спутника V под штамм «омикрон»
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24» объявил о разработке модификации вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
По его словам, в настоящий момент новая версия препарата проходит первый этап клинических испытаний.
«Если произойдет вытеснение... то понадобится... заменить вставку, которая кодирует, определяет защиту к «дельты»-штамму, на вставку, которая будет определять, соответственно, защиту к «омикроном»-штамму, такие конструкции уже созданы», - подчеркнул Гинцбург.
Он добавил, что пока нет доказательств того, «дельта» будет вытеснена «омикроном», поэтому вакцина должна быть двухкомпонентной, чтобы защищать от обоих штаммов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль строит прогнозы по распространению нового штамма коронавируса «омикрон», надеясь на лучшее и при этом готовясь к худшему.
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