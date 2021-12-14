Гинцбург заявил о создании модификации «Спутника V под штамм «омикрон»

По его словам, в настоящий момент новая версия препарата проходит первый этап клинических испытаний.

«Если произойдет вытеснение... то понадобится... заменить вставку, которая кодирует, определяет защиту к «дельты»-штамму, на вставку, которая будет определять, соответственно, защиту к «омикроном»-штамму, такие конструкции уже созданы», - подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что пока нет доказательств того, «дельта» будет вытеснена «омикроном», поэтому вакцина должна быть двухкомпонентной, чтобы защищать от обоих штаммов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль строит прогнозы по распространению нового штамма коронавируса «омикрон», надеясь на лучшее и при этом готовясь к худшему.

