В России создали тест-систему для выявления «омикрона»
Новую тест-систему для выявления штамма коронавирусной инфекции «омикрон» создали в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании РАН.
«На сегодняшний день уже создана тест-система для выявления омикрон-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР. И в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», — приводит слова Поповой «Интерфакс».
Ранее главный санитарный врач сообщила, что в России омикрон-штамм обнаружили у 16 из 177 человек, вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru