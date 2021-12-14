В России создали тест-систему для выявления «омикрона»

«На сегодняшний день уже создана тест-система для выявления омикрон-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР. И в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», — приводит слова Поповой «Интерфакс».

Ранее главный санитарный врач сообщила, что в России омикрон-штамм обнаружили у 16 из 177 человек, вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран.

