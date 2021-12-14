В России создали тест-систему для выявления «омикрона»

Новую тест-систему для выявления штамма коронавирусной инфекции «омикрон» создали в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании РАН.

Российские медики прибыли в ЮАР для изучения «омикрон»-штамма

«На сегодняшний день уже создана тест-система для выявления омикрон-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР. И в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», — приводит слова Поповой «Интерфакс».

Ранее главный санитарный врач сообщила, что в России омикрон-штамм обнаружили у 16 из 177 человек, вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммРоспотребнадзорАнна ПоповаКоронавирус
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