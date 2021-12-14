«Надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему»: в Кремле рассказали о прогнозах по «омикрону»

«Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, это должно быть нашим кредо», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что благодаря работе правительственного штаба вся логистика в стране «готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения». По словам пресс-секретаря, РФ прошла через предыдущие волны пандемии и наработала «много опыта».

Вместе с тем Песков подчеркнул, что омикрон-штамм пока недостаточно изучен, и предстоит поработать, чтобы выяснить, насколько опасна эта мутация.

