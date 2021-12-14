«Надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему»: в Кремле рассказали о прогнозах по «омикрону»
Кремль строит прогнозы по распространению нового штамма коронавируса «омикрон», надеясь на лучшее и при этом готовясь к худшему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, это должно быть нашим кредо», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что благодаря работе правительственного штаба вся логистика в стране «готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения». По словам пресс-секретаря, РФ прошла через предыдущие волны пандемии и наработала «много опыта».
Вместе с тем Песков подчеркнул, что омикрон-штамм пока недостаточно изучен, и предстоит поработать, чтобы выяснить, насколько опасна эта мутация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru