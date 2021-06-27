Гинцбург назвал сроки для изменения вакцины от COVID-19 при серьёзной мутации вируса

Неделя потребуется центру имени Гамалеи, чтобы изменить вакцину от коронавируса, при условии регистрации векторной технологии. Адаптация препарата потребуется, если COVID-19 сильно мутирует, заявил директор Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 1».

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«Если появится новый штамм с резко изменённой последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели», — приводит его слова ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва переживает новую вспышку коронавируса из-за мутации индийского штамма, который выявляют у большинства пациентов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУченыеКоронавирусАлександр Гинцбург
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