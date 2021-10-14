Ученые определили длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19

Естественный иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется до 15-го месяца после перенесенного заболевания. К такому выводу пришли ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии, их исследование опубликовано на портале bioRxiv.

Специалисты изучили 188 образцов крови 136 пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой и легкой форме. Самые высокие титры антител отмечались с 15 по 28 день после заражения.

По данным исследователей, число антител у перенесших COVID-19 постепенно снижается в первые полгода после заболевания, однако до 15-го месяца этот показатель остается стабильным, отмечает «Свободная пресса».

При этом ученые отмечают, что ряд «вызывающих обеспокоенность» штаммов коронавируса, в том числе «дельта», «могут хотя бы частично обойти нейтрализующий эффект антител в плазме».

Кроме того, исследователи выяснили, что иммунитет к вариантам «бета», «гамма» и «дельта» в определенный момент изучения был в 8−16 раз слабее, чем антитела к штамму «альфа».

