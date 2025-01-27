Пол Маккартни и Элтон Джон призвали ограничить применение ИИ в музыке

По словам 77-летнего Джона, если технологические компании получат «бесплатный и лёгкий доступ» к музыке для обучения ИИ, то «это снизит доходы молодых музыкантов».

Такого же мнения придерживается и 82-летний Маккартни, которые указал, что в случае принятия поправок ИИ будет «обдирать» артистов

«Мы народ — вы правительство. Вы должны защищать нас. Это ваша работа», — заключил он.

Ранее в России предложили запретить монетизацию песен, сгенерированных искусственным интеллектом, и не охранять такой контент, как объект авторских либо смежных прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

