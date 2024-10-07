Мало знаем о генах: Молекулу микроРНК назвали открытием без сферы применения
Мировые ученые изучают ДНК менее 100 лет и впереди множество важных открытий, заявил НСН генетик Евгений Лильин.
Американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан сделали важное открытие в области генетики, однако его практическое применение остается под вопросом, рассказал НСН заслуженный врач России, генетик Евгений Лильин.
Ранее ученые стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году. Эмброс и Равкан получили награду за «открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов», сообщили в нобелевском комитете. По словам Лильина, пока неясно, в каких сферах будет применимо новое открытие.
«Наследственное вещество - это ДНК, то есть дезоксирибонуклеинова кислота, и РНК, рибонуклеиновая кислота. Считалось, что и то, и другое сосредоточено в ядрах клеток. Несколько лет назад выяснилось, что митохондрии, энергетические станции клетки, тоже содержат нуклеиновые кислоты. Мы полагали, что на этом остановились. Вдруг выяснилось, что микрокусочки РНК чрезвычайно малого размера являются переносчиками информации в отдельных участках процессов, в самом ядре. Они открыли вот эти микрочастицы, о которых мы понятия не имели, сделали очередное гениальное открытие. В каких сферах пригодится открытие - сложный вопрос. Возможно, микроРНК – это регуляторы генетических процессов «включения» и «выключения». ДНК были открыты меньше 100 лет назад. До этого мы считали, что вся наследственность – это белки. Мы еще так мало знаем, еще меньше умеем, поэтому все разговоры про генную инженерию – не более, чем хайп. Нужно это учитывать и быть умнее и спокойнее по отношению к открытиям в области генетики. Мы научились употреблять это слово, не понимая его смысла», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, российские ученые также продолжают изучать эту тему.
«Этим занимаются все, кому не лень. У нас генетические лаборатории чуть ли не в каждом институте - в МИФИ, в Физтехе. От количества исследований их качество не улучшаются. Наши ученые также занимаются этой проблемой, надеемся, они также добьются успехов не только в изучении микроРНК, но и в получении Нобелевской премии», - заключил Лильин.
В 2023 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины вручили ученому из Швеции Сванте Пяэбо. Он сделал ряд открытий в области генома вымерших гоминидов. В частности, Пяэбо руководил исследованием международной группы генетиков, которая установила, что у неандертальцев был более низкий болевой порог, чем у других видов людей. Шведского биолога отметили за исследование генетических основ эволюции человека, передает «Радиоточка НСН».
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