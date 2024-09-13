«Пьяные черви и мертвая форель»: В США назвали победителей Шнобелевской премии
В Гарварде прошла 34-я церемония вручения Шнобелевской премии, в поле зрения лауреатов которой оказались мертвая форель, голуби-наводчики, пьяные черви и животные, умудряющиеся дышать через задний проход. Эта премия вручается в 10 номинациях «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься», и является пародией на Нобелевскую премию.
Премию по физике получил американец Джимми Лиао, изучавший способность мертвой форели плавать против течения, также отметили физиков из Амстердама, выяснивших, что черви могут пьянеть от алкоголя и научившихся отличать их от трезвых.
Японские ученые во главе с Таканори Такебе обнаружили способность свиней, грызунов и других млекопитающих дышать через анус, и получили премию в области физиологии. Марджолайн Виллемс с коллегами из Франции и Чили выявили, что направление завитков волос у людей зависит от того, в каком полушарии Земли они родились, за что были удостоены премии по анатомии.
Ну а Шнобелевскую премию мира получил американский психолог Беррес Скиннер, который предложил размещать почтовых голубей внутри ракет, но не дожил до вручения награды.
В прошлом году Шнобелевскую премию вручали за исследования в области облизывания камней, подсчета волосков в ноздрях и превращения в киборогов мертвых пауков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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