«Пьяные черви и мертвая форель»: В США назвали победителей Шнобелевской премии

Японские ученые во главе с Таканори Такебе обнаружили способность свиней, грызунов и других млекопитающих дышать через анус, и получили премию в области физиологии. Марджолайн Виллемс с коллегами из Франции и Чили выявили, что направление завитков волос у людей зависит от того, в каком полушарии Земли они родились, за что были удостоены премии по анатомии.

Ну а Шнобелевскую премию мира получил американский психолог Беррес Скиннер, который предложил размещать почтовых голубей внутри ракет, но не дожил до вручения награды.

В прошлом году Шнобелевскую премию вручали за исследования в области облизывания камней, подсчета волосков в ноздрях и превращения в киборогов мертвых пауков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

