СМИ: Нобелевскую премию мира могут вручить генсеку ООН Гутерришу

Нобелевскую премию мира в 2024 году могут дать генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на мнения экспертов.

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По их данным, основными соперниками Гутерриша за получение премии станут Международный суд и Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).

Допускается и вариант, при котором норвежский Нобелевский комитет может не вручить премию вообще.

Ранее Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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