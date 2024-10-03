СМИ: Нобелевскую премию мира могут вручить генсеку ООН Гутерришу

По их данным, основными соперниками Гутерриша за получение премии станут Международный суд и Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).

Допускается и вариант, при котором норвежский Нобелевский комитет может не вручить премию вообще.

Ранее Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

