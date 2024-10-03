СМИ: Нобелевскую премию мира могут вручить генсеку ООН Гутерришу
3 октября 202413:31
Нобелевскую премию мира в 2024 году могут дать генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на мнения экспертов.
По их данным, основными соперниками Гутерриша за получение премии станут Международный суд и Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).
Допускается и вариант, при котором норвежский Нобелевский комитет может не вручить премию вообще.
Ранее Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru