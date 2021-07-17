Эксперты раскрыли секреты блокировки спам-звонков
Для определения и блокировки подозрительно активного номера необходимо скачать мобильное приложение от известных разработчиков.
Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что пользователи в этом случае предоставляют программам доступ к телефонной книжке, и эти данные «могут использоваться как угодно».
«Приложения от непроверенных компаний могут собирать персональную информацию, скачивать контакты из телефонной книги и передавать их третьим лицам», — поддержал мнение коллеги менеджер по продукту Kaspersky Who Calls Сергей Белистов.
Перед скачиванием какого-либо приложения необходимо проанализировать информацию о разработчике, считает Муртазин.
«Если вам нужно такое приложение, выбираете приложение от известного игрока, от крупной компании, которая на слуху. Если «антиспам» вам предлагает компания, которую вы не знаете, у которой нет других продуктов, то, наверное, нужно поостеречься и не делать этого», — посоветовал ведущий аналитик компании Mobile Research Group.
Он также предложил не отвечать на звонки с незнакомых номеров, признав, что «можно пропустить что-то важное».
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и операторы связи подписали соглашение по противодействию спам-звонкам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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