Эксперты раскрыли секреты блокировки спам-звонков

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что пользователи в этом случае предоставляют программам доступ к телефонной книжке, и эти данные «могут использоваться как угодно».

«Приложения от непроверенных компаний могут собирать персональную информацию, скачивать контакты из телефонной книги и передавать их третьим лицам», — поддержал мнение коллеги менеджер по продукту Kaspersky Who Calls Сергей Белистов.

Перед скачиванием какого-либо приложения необходимо проанализировать информацию о разработчике, считает Муртазин.

«Если вам нужно такое приложение, выбираете приложение от известного игрока, от крупной компании, которая на слуху. Если «антиспам» вам предлагает компания, которую вы не знаете, у которой нет других продуктов, то, наверное, нужно поостеречься и не делать этого», — посоветовал ведущий аналитик компании Mobile Research Group.

Он также предложил не отвечать на звонки с незнакомых номеров, признав, что «можно пропустить что-то важное».

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и операторы связи подписали соглашение по противодействию спам-звонкам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



