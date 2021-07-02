Специалист рассказала, как бороться с телефонными спамерами

Стало известно, как быть, когда номер телефона попал в базы спамеров для массового обзвона, передает «Прайм» со ссылкой на эксперта мессенджера Gem4me Светлану Карачарову.

Юрист дал советы при разговоре с телефонными мошенниками

По ее словам, прежде всего необходимо занести каждого позвонившего в «черный» список. Однако не исключено, что спамеры не повторят попытку с другого номера. Решить проблему поможет специальная программа, которая определяет номер и блокирует спам-звонки.

Другой эксперт советует во время телефонного разговора с мошенниками не употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые могут быть зафиксированы и впоследствии использованы от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров.

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ТЕГИ:МошенникиТелефонный Разговор
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