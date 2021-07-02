Специалист рассказала, как бороться с телефонными спамерами

По ее словам, прежде всего необходимо занести каждого позвонившего в «черный» список. Однако не исключено, что спамеры не повторят попытку с другого номера. Решить проблему поможет специальная программа, которая определяет номер и блокирует спам-звонки.

Другой эксперт советует во время телефонного разговора с мошенниками не употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые могут быть зафиксированы и впоследствии использованы от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров.

