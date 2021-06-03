ФАС и операторы связи договорились о противодействии спам-звонкам

Соглашение регламентирует методы борьбы с голосовыми вызовами с нарушением требований законодательства. Подписи поставили руководитель ФАС, а также представители крупнейших российских операторов – «МТС», «Мегафон», «Теле2» и «ВымпелКом».

Сообщается, что операторы разработали специальные технические решения для противодействия спам-звонкам и мошенничеству по телефону.

Ранее эксперт опроверг мифы о вреде смартфонов. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на директора факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислава Косарева, никакого радиоактивного излучения от них нет.



