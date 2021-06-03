ФАС и операторы связи договорились о противодействии спам-звонкам
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и операторы связи подписали соглашение по противодействию спам-звонкам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.
Отмечается, что меморандум призван защищать права пользователей услуг связи от нежелательных звонков.
Соглашение регламентирует методы борьбы с голосовыми вызовами с нарушением требований законодательства. Подписи поставили руководитель ФАС, а также представители крупнейших российских операторов – «МТС», «Мегафон», «Теле2» и «ВымпелКом».
Сообщается, что операторы разработали специальные технические решения для противодействия спам-звонкам и мошенничеству по телефону.
Ранее эксперт опроверг мифы о вреде смартфонов. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на директора факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислава Косарева, никакого радиоактивного излучения от них нет.
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