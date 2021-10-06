Эксперт высказалась против сдачи биометрических данных россиян
Россиянам посоветовали не сдавать биометрические данные и «не вестись на удобство», сообщает РИА Новости со ссылкой на президента группы InfoWatch Наталью Касперскую.
«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство», — сообщила она, отметив, что биометрические данные «практически с гарантией украдут, продадут, сольют».
Она считает, что для начала должно быть ясно, «как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников». Касперская подчеркнула, что при внедрении биометрии главная опасность заключается в том, что мы пока не умеем защищать и верифицировать эти данные.
Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что на всех видах общественного транспорта в России к 2024 году планируется внедрить биометрию.
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