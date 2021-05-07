Эксперт раскрыл секрет ускорения смартфона

Она также рекомендовала отключить автосинхронизацию и учитывать объем оперативной памяти устройства.

«Сейчас нормой считается не менее 4Гб — имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений», - цитирует Ильичеву «Свободная пресса».

По ее мнению, установка новых версий операционной системы на старые устройства не повлияет на их работу.

Ограничение количества мобильных приложений с доступом к микрофону поможет владельцам смартфонов защититься от подслушивания. Об этом сообщил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в интервью радио Sputnik.

