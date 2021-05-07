Эксперт раскрыл секрет ускорения смартфона
Приложения, установленные в большом количестве, а также те, что работают в фоновом режиме, нужно отключить или сократить их количество на гаджете, чтобы он начал быстрее работать. Об этом рассказала огромном агентству «Прайм» специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
Она также рекомендовала отключить автосинхронизацию и учитывать объем оперативной памяти устройства.
«Сейчас нормой считается не менее 4Гб — имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений», - цитирует Ильичеву «Свободная пресса».
По ее мнению, установка новых версий операционной системы на старые устройства не повлияет на их работу.
Ограничение количества мобильных приложений с доступом к микрофону поможет владельцам смартфонов защититься от подслушивания. Об этом сообщил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в интервью радио Sputnik.
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