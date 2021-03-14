Специалист посоветовал не говорить с голосовым помощником

Эксперт советует в настройках отменить передачу голосовых данных. При этом не нужно обсуждать с помощником вопросы, где цена ошибки может быть слишком высока.

Существенно уменьшить скорость работы смарфтона и сократить время его автономной работы могут тяжелые программы.

Так, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои «оболочки», а также различные антивирусы и клинеры.

