Специалист посоветовал не говорить с голосовым помощником
Голосовой помощник даже в неактивном режиме – активный слушатель, сообщил «Прайм» руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.
По его словам, поскольку личные данные практически не защищены, не стоит при нем обсуждать свою жизнь и финансы. Он напомнил, что Apple и Google до недавнего времени записывали все разговоры, которые ведутся в присутствии голосового помощника и передавали их сторонним организациям на расшифровку.
Эксперт советует в настройках отменить передачу голосовых данных. При этом не нужно обсуждать с помощником вопросы, где цена ошибки может быть слишком высока.
Существенно уменьшить скорость работы смарфтона и сократить время его автономной работы могут тяжелые программы.
Так, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои «оболочки», а также различные антивирусы и клинеры.
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