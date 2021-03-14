Специалист посоветовал не говорить с голосовым помощником

Голосовой помощник даже в неактивном режиме – активный слушатель, сообщил «Прайм» руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

По его словам, поскольку личные данные практически не защищены, не стоит при нем обсуждать свою жизнь и финансы. Он напомнил, что Apple и Google до недавнего времени записывали все разговоры, которые ведутся в присутствии голосового помощника и передавали их сторонним организациям на расшифровку.

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Эксперт советует в настройках отменить передачу голосовых данных. При этом не нужно обсуждать с помощником вопросы, где цена ошибки может быть слишком высока.

Существенно уменьшить скорость работы смарфтона и сократить время его автономной работы могут тяжелые программы.

Так, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои «оболочки», а также различные антивирусы и клинеры.

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ФОТО: pxhere.com
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