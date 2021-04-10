Эксперт рассказал, как защититься от «подслушивания» смартфона
Ограничение количества мобильных приложений с доступом к микрофону поможет владельцам смартфонов защититься от подслушивания. Об этом сообщил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в интервью радио Sputnik.
Как отметил специалист, современные телефоны могут записывать голосовые данные без ведома владельцев. Впоследствии эти сведения анализируют и продают третьим лицам. По словам Вакулина, в получении подобной информации заинтересованы, в первую очередь, рекламодатели.
Эксперт уточнил, что владельцы гаджетов сами дают приложениям доступ к микрофону, который может включаться без участия человека и собирать информацию даже в заблокированном состоянии.
Вакулин подчеркнул, что для особо важных переговоров стоит приобрести самый простой телефон, который не обладает возможностью подключения к современным сетям связи 3G и LTE. По словам эксперта, прослушать подобные устройства гораздо труднее.
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