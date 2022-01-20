«В ожидании Ddos-атак»: Россиянам посоветовали не отказываться полностью от наличных
Эксперт по информационной и компьютерной безопасности рассказал НСН, что опасно держать все средства на карте из-за риска мощной dos-атаки или другой блокировки всей банковской системы.
Не держать все средства на банковской карте посоветовал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. По его словам, вся банковская система может быть парализована, например, в случае мощной Ddos-атаки.
«Рекомендую немного наличных держать. Сейчас в наше технологичное время происходят Ddos-атаки и не исключено, что в течение 10 лет начнется мощная Ddos-атака, которая будет направлена на банковские структуры, чтобы их парализовать», - рассказал эксперт по цифровой безопасности.
Парализующим моментом может стать и, например, возможный уход из России компании Google, на которую суд по иску Роспотребнадзора в конце декабря прошлого года наложил оборотный штраф размером в 7,2 миллиарда рубля за неудаление запрещенной информации.
«Вот сейчас оштрафован Google, а это операционная система Android, ее открытый исходный код используется даже в банковских структура. Google штрафуют, пугают блокировками, на что корпорация может сказать: “Все, ребята, мы устали и уходим от вас”. При этом она отключит россиян от операционной системы Android, на которой работают не только смартфоны, но и банковские терминалы. Если это произойдет, то не только вызовет общественный резонанс, но и парализует всю финансовую работу», - отметил Вакулин.
Ранее Вакулин также рассказал «Радиоточке НСН», что пользователи «пластика» могут стать легкой добычей для мошенников.
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