«В ожидании Ddos-атак»: Россиянам посоветовали не отказываться полностью от наличных

Не держать все средства на банковской карте посоветовал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. По его словам, вся банковская система может быть парализована, например, в случае мощной Ddos-атаки.

«Рекомендую немного наличных держать. Сейчас в наше технологичное время происходят Ddos-атаки и не исключено, что в течение 10 лет начнется мощная Ddos-атака, которая будет направлена на банковские структуры, чтобы их парализовать», - рассказал эксперт по цифровой безопасности.