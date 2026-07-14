Неправильно создавать для пожилых людей отдельную игровую платформу, так как те же Counter‑Strike и Dota отлично тренируют реакцию и другие функции мозга у пенсионеров. Об этом НСН рассказала отечественный исследователь цифровых видов спорта Елена Скаржинская.

В России разрабатывают первую отечественную игровую платформу, ориентированную на людей старшего возраста, пишут «Известия». Проект «Академия ясного ума», получивший поддержку Института развития интернета (ИРИ), объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и других способностей. Платформа создается при участии специалистов в области геронтологии и при поддержке Минздрава России. Скаржинская сочла этот подход неправильным.

«Во всех этносах игры были социальной межпоколенческой коммуникацией. Мне кажется, было бы логичным с видеоиграми идти тем же путем, а не создавать отдельную платформу для пенсионеров. Мне кажется, это не соответствует приказу о традиционных ценностях. В России и других странах есть масса примеров, где пенсионеры участвуют в соревнованиях по киберспортивным дисциплинам. Даже большая часть интеллектуальных игр сейчас в цифровом формате. Соревновательный, командный формат тоже оказывает положительное влияние», - рассказала она.