«Черные пять копеек». Критику Дуровым Apple назвали маркетинговым ходом
Apple может отреагировать на критику Дурова, «поклонившись ему в ножки», предположил в беседе с НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации».
Критика создателя Telegram Павла Дурова в отношении Apple является попыткой выделится и примером «маркетингового поведения», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
Ранее Дуров перечислил минусы смартфонов Apple и назвал их пользователей «цифровыми рабами».
«Я думаю, что Дуров хочет всегда быть самостоятельным, оригинальным и независимым, и ему это удается. В хоре радостных комплиментарных отзывов Павел вставляет свои черные пять копеек, и мне это нравится, хотя я не считаю, что он прав. Если хочешь быть оригинальным в нашей сфере электронных гаджетов и коммуникаций, надо взять и покритиковать вещь, которая всех приводит в радостный трепет. И Дуров правильно делает, что не сидит молчком в "заграницах", а постоянно высказывается на актуальные темы. Это нормальный маркетинговый вид поведения, чтобы не забыли, кто в доме хозяин», - сказал Букштейн.
По его словам, данные о продажах говорят о том, что реализация новых iPhone идет очень хорошо и они в первой тройке.
«Если смотреть на iPhone Pro Max, я видел, как он работает и снимает, и там нет сильных изъянов, о которых говорил Дуров. Но, если он что-то нашел, если такая большая величина как Павел Дуров сказал что-то плохое, производители могут задуматься. Я не скажу, что "Павел не прав", как говорили в советские времена. Он заметил то, что недоступно простым пользователям. Я думаю, Apple ему поклонится в ножки, исправит то, о чем говорил Дуров, и скажет ему: "Thank you very much, sir"».
При этом он согласился с мнением Дурова о том, что владельцы iPhone превращаются «цифровых рабов» Apple из-за того, что им доступны только приложения из App Store.
«iPhone хочет быть отдельным государством в государстве. Android либеральнее и позволяет пользователям выбирать. А здесь в якобы самой демократичной стране совсем не демократичный продукт, полный диктат. Но многие с радостью подчиняются. Участие в касте приподнимает над повседневностью. И людям это нравится. Каждый хочет выделиться, как с тату на руках у всех граждан, а Apple уже давно этим занимается. Почему Дуров напомнил об известных вещах сейчас? Может быть, он говорит о том, что Apple придется менять эту политику, чтобы быть конкурентоспособным», - заключил собеседник НСН.
При этом он высказал мнение, что сам Дуров наверняка пользуется iPhone, который давно уже стал предметом престижа.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что бизнес-модель Apple построена на продаже переоцененных устаревших устройств клиентам, которые оказываются заблокированы в экосистеме компании. Он, в частности, раскритиковал дисплеи на устройствах Apple и сказал, что самое худшее в iPhone – возможность использовать только приложения, доступные в App Store, а для создания резервных копий - только сервис iCloud.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- В России подтвердили 9 232 случая COVID-19 за сутки
- ВВС Польши объяснили «захват Боинга»
- Полицейский, распространивший видео допроса Галявиева, уволен
- Мурашко: У России есть все для победы над COVID-19
- Британский принц Уильям привился от коронавируса
- Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года из-за выборов в Госдуму
- СМИ: Польский самолет сообщил о захвате
- Ушла в отставку глава Московского следственного управления Агафьева
- Рособрнадзор не планирует переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
- Вакцина «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот через три недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru