«Черные пять копеек». Критику Дуровым Apple назвали маркетинговым ходом

«Я думаю, что Дуров хочет всегда быть самостоятельным, оригинальным и независимым, и ему это удается. В хоре радостных комплиментарных отзывов Павел вставляет свои черные пять копеек, и мне это нравится, хотя я не считаю, что он прав. Если хочешь быть оригинальным в нашей сфере электронных гаджетов и коммуникаций, надо взять и покритиковать вещь, которая всех приводит в радостный трепет. И Дуров правильно делает, что не сидит молчком в "заграницах", а постоянно высказывается на актуальные темы. Это нормальный маркетинговый вид поведения, чтобы не забыли, кто в доме хозяин», - сказал Букштейн.

По его словам, данные о продажах говорят о том, что реализация новых iPhone идет очень хорошо и они в первой тройке.

«Если смотреть на iPhone Pro Max, я видел, как он работает и снимает, и там нет сильных изъянов, о которых говорил Дуров. Но, если он что-то нашел, если такая большая величина как Павел Дуров сказал что-то плохое, производители могут задуматься. Я не скажу, что "Павел не прав", как говорили в советские времена. Он заметил то, что недоступно простым пользователям. Я думаю, Apple ему поклонится в ножки, исправит то, о чем говорил Дуров, и скажет ему: "Thank you very much, sir"».

При этом он согласился с мнением Дурова о том, что владельцы iPhone превращаются «цифровых рабов» Apple из-за того, что им доступны только приложения из App Store.

«iPhone хочет быть отдельным государством в государстве. Android либеральнее и позволяет пользователям выбирать. А здесь в якобы самой демократичной стране совсем не демократичный продукт, полный диктат. Но многие с радостью подчиняются. Участие в касте приподнимает над повседневностью. И людям это нравится. Каждый хочет выделиться, как с тату на руках у всех граждан, а Apple уже давно этим занимается. Почему Дуров напомнил об известных вещах сейчас? Может быть, он говорит о том, что Apple придется менять эту политику, чтобы быть конкурентоспособным», - заключил собеседник НСН.