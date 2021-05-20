«Черные пять копеек». Критику Дуровым Apple назвали маркетинговым ходом

Apple может отреагировать на критику Дурова, «поклонившись ему в ножки», предположил в беседе с НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации».

Критика создателя Telegram Павла Дурова в отношении Apple является попыткой выделится и примером «маркетингового поведения», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Ранее Дуров перечислил минусы смартфонов Apple и назвал их пользователей «цифровыми рабами».

Дуров назвал пользователей iPhone рабами и раскритиковал сервисы Apple

«Я думаю, что Дуров хочет всегда быть самостоятельным, оригинальным и независимым, и ему это удается. В хоре радостных комплиментарных отзывов Павел вставляет свои черные пять копеек, и мне это нравится, хотя я не считаю, что он прав. Если хочешь быть оригинальным в нашей сфере электронных гаджетов и коммуникаций, надо взять и покритиковать вещь, которая всех приводит в радостный трепет. И Дуров правильно делает, что не сидит молчком в "заграницах", а постоянно высказывается на актуальные темы. Это нормальный маркетинговый вид поведения, чтобы не забыли, кто в доме хозяин», - сказал Букштейн.

По его словам, данные о продажах говорят о том, что реализация новых iPhone идет очень хорошо и они в первой тройке.

«Если смотреть на iPhone Pro Max, я видел, как он работает и снимает, и там нет сильных изъянов, о которых говорил Дуров. Но, если он что-то нашел, если такая большая величина как Павел Дуров сказал что-то плохое, производители могут задуматься. Я не скажу, что "Павел не прав", как говорили в советские времена. Он заметил то, что недоступно простым пользователям. Я думаю, Apple ему поклонится в ножки, исправит то, о чем говорил Дуров, и скажет ему: "Thank you very much, sir"».

При этом он согласился с мнением Дурова о том, что владельцы iPhone превращаются «цифровых рабов» Apple из-за того, что им доступны только приложения из App Store.

«iPhone хочет быть отдельным государством в государстве. Android либеральнее и позволяет пользователям выбирать. А здесь в якобы самой демократичной стране совсем не демократичный продукт, полный диктат. Но многие с радостью подчиняются. Участие в касте приподнимает над повседневностью. И людям это нравится. Каждый хочет выделиться, как с тату на руках у всех граждан, а Apple уже давно этим занимается. Почему Дуров напомнил об известных вещах сейчас? Может быть, он говорит о том, что Apple придется менять эту политику, чтобы быть конкурентоспособным», - заключил собеседник НСН.

Apple презентовала фиолетовый iPhone 12

При этом он высказал мнение, что сам Дуров наверняка пользуется iPhone, который давно уже стал предметом престижа.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что бизнес-модель Apple построена на продаже переоцененных устаревших устройств клиентам, которые оказываются заблокированы в экосистеме компании. Он, в частности, раскритиковал дисплеи на устройствах Apple и сказал, что самое худшее в iPhone – возможность использовать только приложения, доступные в App Store, а для создания резервных копий - только сервис iCloud.

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Фото: instagram.com
ТЕГИ:AppleПавел Дуров
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