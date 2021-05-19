Дуров назвал пользователей iPhone рабами и раскритиковал сервисы Apple

Компания Apple продает устаревшее оборудование по завышенной цене пользователям, заключенным в рамки экосистемы компании, считает основатель Telegram Павел Дуров.

По словам предпринимателя, при использовании iPhone он «чувствует, что попадает в средневековье». Дуров объяснил, что дисплеи «яблочных» смартфонов не выдерживают конкуренции с современными телефонами Android.

Однако, по мнению экс-гендиректора «Вконтакте», это не худшая часть технологий Apple.

«Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple — вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через свой App Store, и вы можете использовать только Apple iCloud для резервного копирования своих данных», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

