Apple презентовала фиолетовый iPhone 12

Кроме цвета, новый iPhone 12 ничем не отличается от выпущенных в текущем году смартфонов. Производитель выпустит в обновленной цветовой гамме устройства iPhone 12 и 12 mini.

Дата начала продаж смартфона пока не известна, однако предзаказ iPhone 12 в новом цвете откроется уже в эту пятницу, 23 апреля.

