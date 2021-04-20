Apple презентовала фиолетовый iPhone 12
Компания Apple представила iPhone 12 в новом цвете: гаджет получил фиолетовый цвет алюминиевой рамки и задней крышки. Запись презентации обновленного смартфона опубликована на YouTube-канале корпорации.
Кроме цвета, новый iPhone 12 ничем не отличается от выпущенных в текущем году смартфонов. Производитель выпустит в обновленной цветовой гамме устройства iPhone 12 и 12 mini.
Дата начала продаж смартфона пока не известна, однако предзаказ iPhone 12 в новом цвете откроется уже в эту пятницу, 23 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Apple презентовала фиолетовый iPhone 12
- В США заявили, что американский посол вернется в Москву после консультаций
- Европейский регулятор не получал данных о тромбах после вакцины «Спутник V»
- В сети опубликовали зарплаты игроков московского «Спартака»
- Алиев рассказал об ответе РФ на вопрос об «Искандерах» в Карабахе
- Захарова: РФ ответит на разрушительные для отношений действия Чехии
- Черногория снимет все ограничения на въезд для туристов из РФ
- Вернувшихся из Турции и Танзании россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19
- Google включил борщ в десятку вошедших в историю российских блюд
- Производство вакцины «Спутник V» началось в Аргентине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru