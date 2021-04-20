Apple презентовала фиолетовый iPhone 12

Компания Apple представила iPhone 12 в новом цвете: гаджет получил фиолетовый цвет алюминиевой рамки и задней крышки. Запись презентации обновленного смартфона опубликована на YouTube-канале корпорации.

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Кроме цвета, новый iPhone 12 ничем не отличается от выпущенных в текущем году смартфонов. Производитель выпустит в обновленной цветовой гамме устройства iPhone 12 и 12 mini.

Дата начала продаж смартфона пока не известна, однако предзаказ iPhone 12 в новом цвете откроется уже в эту пятницу, 23 апреля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмартфоныAppleIphone
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