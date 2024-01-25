«Надежда на «авось»: Россия медленно переходит на отечественный софт из-за лени
Многие компании пытаются разными способами продолжать пользоваться зарубежным софтом в надежде на "авось", отметил в эфире НСН Артем Геллер.
Госкорпорации и компании с госучастием медленно переходят на отечественный софт из-за бюрократии и лени, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что для госкорпораций и компаний с госучастием установили сроки перехода на отечественный софт. Российские операционные системы (ОС), офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации они должны будут использовать с 1 января 2025 года, а системы управления базами данных (СУБД) – с 1 января 2026 года. Об этом говорится в методических рекомендациях Минцифры.
«Не все альтернативы сейчас всему существуют, особенно узкому ПО. Его мало, оно не такое стабильное, не такое удобное. Второй момент – это бюрократия и человеческая лень, потому что люди ждут, что что-то поменяется, отменится и так далее, соответственно не делают эти шаги. Третий момент – это авось. Авось прокатит, не заметят… Пытаются разными способами, тайно, с помощью каких-то хаков продолжать пользоваться тем, что было. Проблемы решаются только эволюционным путем: ждем, пока в разных отраслях появятся свои решения, которые полноценно смогут что-то заменить», - сказал Геллер.
Он отметил, что решения по узкопрофильному софту необходимо заказывать у отечественных разработчиков уже сейчас, так как процесс его разработки занимает от года до пяти лет.
«Есть OpenOffice, он закрыл много задач… Это узкопрофессиональный софт. Весь большой уже так или иначе заменился, у многих есть своя альтернатива Skype и Zoom. Узкие решения нужно заказывать у отечественных разработчиков, процесс это не быстрый – от года до пяти лет разработки», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 19 января, сообщалось, что цены на российский софт за год увеличились на 10–20%. Аналитики жалуются, что выросли расходы на разработку, передает «Радиоточка НСН».
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