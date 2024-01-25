«Надежда на «авось»: Россия медленно переходит на отечественный софт из-за лени

«Не все альтернативы сейчас всему существуют, особенно узкому ПО. Его мало, оно не такое стабильное, не такое удобное. Второй момент – это бюрократия и человеческая лень, потому что люди ждут, что что-то поменяется, отменится и так далее, соответственно не делают эти шаги. Третий момент – это авось. Авось прокатит, не заметят… Пытаются разными способами, тайно, с помощью каких-то хаков продолжать пользоваться тем, что было. Проблемы решаются только эволюционным путем: ждем, пока в разных отраслях появятся свои решения, которые полноценно смогут что-то заменить», - сказал Геллер.

Он отметил, что решения по узкопрофильному софту необходимо заказывать у отечественных разработчиков уже сейчас, так как процесс его разработки занимает от года до пяти лет.

«Есть OpenOffice, он закрыл много задач… Это узкопрофессиональный софт. Весь большой уже так или иначе заменился, у многих есть своя альтернатива Skype и Zoom. Узкие решения нужно заказывать у отечественных разработчиков, процесс это не быстрый – от года до пяти лет разработки», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, 19 января, сообщалось, что цены на российский софт за год увеличились на 10–20%. Аналитики жалуются, что выросли расходы на разработку, передает «Радиоточка НСН».

