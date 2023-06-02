Мордашов не поддержал идею введения сборов с компаний за иностранный софт
Спорной назвал идею ввести обязательные отчисления для компаний, которые используют иностранный софт, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, сообщает РИА Новости.
По его словам, российские компании и без того лишились поддержки провайдеров из недружественных стран, за которую платили деньги.
«Они оказались отрезанными от очень важного для нас ресурса и страдают», - отметил предприниматель.
Мордашов подчеркнул, что повышать налоговую нагрузку в таких условиях на бизнес было бы неправильно.
О намерении кабмина ввести такие отчисления заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровая индустрия промышленной России».
Ранее по данным агентства Bloomberg состояние богатейших россиян уменьшилось на $67 млрд из-за санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru