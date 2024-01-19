СМИ: Российский софт стал дороже на 20% из-за увеличения затрат на разработку
Цены на российский софт за год увеличились на 10–20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на IT-компании. Аналитики жалуются, что выросли расходы на разработку.
Отмечается, что в Минцифры не вмешиваются в ситуацию, так как считают, что участники рынка способны «самостоятельно выработать правила игры и обеспечить регулирование ценовой политики».
Россия испытывает сложности с операционными системами для мобильных устройств, в случае с компьютерами и ноутбуками таких проблем нет. Об этом заявил «Радиоточке НСН» руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов.
При этом эксперты отмечают, что пока не под все российские операционные системы приспособлены ряд приложений, хотя постепенно этот вопрос удается решать. Это касается узкоспециальных приложений — например, графических редакторов типа Photoshop.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru