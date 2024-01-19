СМИ: Российский софт стал дороже на 20% из-за увеличения затрат на разработку

Цены на российский софт за год увеличились на 10–20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на IT-компании. Аналитики жалуются, что выросли расходы на разработку.

Отмечается, что в Минцифры не вмешиваются в ситуацию, так как считают, что участники рынка способны «самостоятельно выработать правила игры и обеспечить регулирование ценовой политики».