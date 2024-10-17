«Боятся издержек»: В отрасли призвали штрафовать компании за иностранный софт
Государству стоит штрафовать компании, которые отказываются переходить с иностранного софта, только в таком случае они всерьез задумаются о переходе на отечественное ПО, сказал НСН Николай Михайлов.
Если государство не будет принимать жесткие меры в отношении компаний, которые оттягивают переход на отечественный софт, то эти компании никуда и не перейдут, заявил в эфире НСН руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов.
Объем госзакупок российского софта и операционных систем (ОС) за январь—сентябрь вырос более чем на 30%, до 2,3 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант». Показатели обусловлены запретом на использование иностранного ПО на критической инфраструктуре и в госсекторе с января 2025 года, считают участники рынка и ожидают дальнейшего роста спроса на IT-решения под конец года. Михайлов отметил, что России достаточно разработок для перехода компаний на отечественный софт.
«Сейчас заказчики оттягивают сроки принятия решения о переходе с иностранного софта на отечественный, потому что это влечет за собой большие издержки. Для кого-то такой шаг потребует полной замены оборудования, кому-то придется нарушить цикл производства. В основном это связано со сложностями перехода, а не из-за того, что нет отечественных продуктов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, государство должно подтолкнуть компании к переходу на отечественный софт, используя инструмент штрафов.
«На самом деле о переходе на российское ПО говорили еще в 2020 году. По плану, компании ряда сфер должны были перейти на отечественный софт до конца этого года, но теперь они говорят, что не успевают этого сделать. В общем, если государство не будет принимать какие-то жесткие меры, подталкивать как-то компании к этому переходу, то они никуда и не перейдут. И вот, допустим, у нас сейчас рассматривается вариант оборотных штрафов при утечке персональных данных. Почему бы тут не ввести оборотные штрафы, чтобы это было существенно для компаний», - отметил эксперт.
Ранее президент фонда информационной демократии, бывший замминистра связи РФ Илья Массух заявил НСН, что для того, чтобы обезопасить себя от отключения сервисов Google и соответственно от выхода из строя полностью операционной системы (ОС) телефона, нужно переходить на смартфоны на отечественной ОС с «обрезанным Android».
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