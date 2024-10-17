«Боятся издержек»: В отрасли призвали штрафовать компании за иностранный софт

Объем госзакупок российского софта и операционных систем (ОС) за январь—сентябрь вырос более чем на 30%, до 2,3 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант». Показатели обусловлены запретом на использование иностранного ПО на критической инфраструктуре и в госсекторе с января 2025 года, считают участники рынка и ожидают дальнейшего роста спроса на IT-решения под конец года. Михайлов отметил, что России достаточно разработок для перехода компаний на отечественный софт.



«Сейчас заказчики оттягивают сроки принятия решения о переходе с иностранного софта на отечественный, потому что это влечет за собой большие издержки. Для кого-то такой шаг потребует полной замены оборудования, кому-то придется нарушить цикл производства. В основном это связано со сложностями перехода, а не из-за того, что нет отечественных продуктов», - сказал собеседник НСН.