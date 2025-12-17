В Славянском районе Кубани повреждены почти 40 домов после атаки БПЛА
В Славянском районе Краснодарского края после ночной атаки беспилотников повреждены 39 домовладений, обломки БПЛА обнаружены по 53 адресам. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
По данным властей, повреждения зафиксированы в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом, а также в хуторе Бараниковском.
В основном пострадали окна и двери, кровли и фасады зданий, кроме того, повреждены хозяйственные постройки.
Комиссии по обследованию пострадавших строений продолжат работу в четверг. В оперштабе отметили, что администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь для восстановления имущества, передает «Радиоточка НСН».
