Paramount Skydance настаивает на покупке Warner Bros. Discovery

Медиахолдинг Paramount Skydance заявил, что сохраняет намерение приобрести Warner Bros. Discovery, несмотря на рекомендацию совета директоров Warner Bros. акционерам отклонить это предложение. Об этом сообщили в Paramount после публикации позиции руководства целевой компании.

Ранее СМИ писали, что Warner Bros. Discovery начала переговоры о возможной продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix.