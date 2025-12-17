Paramount Skydance настаивает на покупке Warner Bros. Discovery
Медиахолдинг Paramount Skydance заявил, что сохраняет намерение приобрести Warner Bros. Discovery, несмотря на рекомендацию совета директоров Warner Bros. акционерам отклонить это предложение. Об этом сообщили в Paramount после публикации позиции руководства целевой компании.
Ранее СМИ писали, что Warner Bros. Discovery начала переговоры о возможной продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix.
Впоследствии Netflix объявил о заключении соглашения о приобретении активов Warner Bros. по цене 27,75 доллара за акцию, что соответствовало сумме сделки около 72 миллиардов долларов и оценке компании в 82,7 млрд долларов с учетом долга.
После этого Paramount Skydance выступила с альтернативным предложением, заявив о готовности купить Warner Bros. Discovery на более выгодных условиях — за 108 миллиардов долларов, передает «Радиоточка НСН».
