Рунет превратился из площадки для гиков в опору общества, которую пытаются обрушить мошенники и спамеры, заявил в интервью НСН программист Максим Мошков, являющийся создателем легендарной «Библиотеки Мошкова».

7 апреля отмечается день рождения Рунета. В этот день в 1994 году в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня был внесен домен «Ru». Мошков подвел итоги эволюции Рунета.