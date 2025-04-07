Создатель «Библиотеки Мошкова» назвал главные вызовы Рунета
Вряд ли в будущем стоить ожидать введения талонов на доступ в Рунет, сказал в эфире НСН Максим Мошков, отметив, что данные пользователей нужны всем: от рекламщиков до «масонов».
Рунет превратился из площадки для гиков в опору общества, которую пытаются обрушить мошенники и спамеры, заявил в интервью НСН программист Максим Мошков, являющийся создателем легендарной «Библиотеки Мошкова».
7 апреля отмечается день рождения Рунета. В этот день в 1994 году в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня был внесен домен «Ru». Мошков подвел итоги эволюции Рунета.
«Интернет - это технология, которая стала опорой всего нашего общества. Любой пенсионер им пользуется, любой школьник и все остальные. Когда-то эта площадка была игрушечной сессией для студентов, айтишников и всяких гиков, но уже много лет, как это одна из обязательных вещей, как электрификация всей страны или телефонизация. Отключить интернет невозможно, он связывает всех со всеми и обеспечивает кучей удобных и полезных штук. Мы замечаем, что в последние десятилетия очень активно идут поползновения как-то ограничить общение, но часто даже не по той причине, что "свобода или несвобода". Например, одно время нас очень сильно душили спамеры, которые использовали интернет для своей мусорной информации, рекламщики, потом сайты очень сильно страдали от поисковых ботов, сейчас страдают от искусственного интеллекта, совершенно катастрофическая нагрузка возникает из-за него», – сказал Мошков.
При этом он усомнился, что в будущем доступ в Рунет будет по карточкам или талончикам.
«С одной стороны, идиотов в нашей стране не меньше, чем во всем остальном мире - тех, кто пугает талончиками на всё, везде хватает. С другой стороны, кому-нибудь приходило пять лет назад в голову, что у нас будут талончики на выход на улицу? Я думаю, что все будут стараться идентифицировать человека, который подключается к интернету: не только спецслужбы и масоны, которыми нас пугают, но и те, кто хотят что-нибудь продать. Талончиков на интернет в чистом виде, конечно, не будет, но всякие гаечки и прочие технологические вещи, конечно же, будут возникать», - заключил собеседник НСН.
Минэкономразвития ранее согласилось провести совместный с маркетплейсами эксперимент по внедрению самозапрета или лимита на покупки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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