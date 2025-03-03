Мизулина предложила обновить законодательство об оскорблениях в интернете

Действующее в России законодательство, регулирующее ответственность за травлю и преследования в соцсетях, следует обновить. Об этом в своём Telegram-канале заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

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По её мнению, обновление требуется в связи с тем, что действующее законодательство «не даёт возможности россиянам в полной мере получить защиту».

«Через суд добиться защиты от клеветы, оскорблений, унижения чести и достоинства довольно сложно, да и не у всех есть возможность обратиться к юристам и адвокатам», - указала она.

Ранее Мизулина заявила о намерении обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по поводу сообщений о насилии над подростком в школе Санкт-Петербурга, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
ТЕГИ:ОскорблениеЗаконИнтернет

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