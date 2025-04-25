Машков: Технологии искусственного интеллекта никогда не заменят живого артиста

Председатель Союза театральных деятелей народный артист РФ Владимир Машков заявил, что технологии искусственного интеллекта(ИИ) никогда не заменят живого артиста, сообщает телеканал «Россия».

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«Театр - это единственное место, где чудо еще сохранилось без искусственного интеллекта», - отметил он.

Машков подчеркнул, что никогда технология не заменит непосредственное общение артиста и зрителя.

Вместе с тем он признал, что искусственный интеллект может помочь создать на сцене удивительное пространство, которое подчеркнет существование артиста.

Ранее Владимир Машков объяснил, почему «Золотая маска» впервые пройдет в Казани, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный ИнтеллектАктерыТеатр

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