Машков: Технологии искусственного интеллекта никогда не заменят живого артиста
Председатель Союза театральных деятелей народный артист РФ Владимир Машков заявил, что технологии искусственного интеллекта(ИИ) никогда не заменят живого артиста, сообщает телеканал «Россия».
«Театр - это единственное место, где чудо еще сохранилось без искусственного интеллекта», - отметил он.
Машков подчеркнул, что никогда технология не заменит непосредственное общение артиста и зрителя.
Вместе с тем он признал, что искусственный интеллект может помочь создать на сцене удивительное пространство, которое подчеркнет существование артиста.
Ранее Владимир Машков объяснил, почему «Золотая маска» впервые пройдет в Казани, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что он все еще хочет купить Гренландию и присоединить Канаду
- Эксперт посоветовал россиянам не ждать недорогой ипотеки
- ВЦИОМ: Деятельность Владимира Путина одобрили 77% россиян
- В школах шести регионов России введут оценки за поведение в качестве эксперимента
- В Госдуме предложили запретить курьерам на СИМ ездить быстрее 10 км/ч
- Песков: Путин принимает Уиткоффа в Кремле
- Осуждённый за взятки экс-замначальника ИК № 37 погиб в зоне СВО
- Число рейсов между Россией и Израилем с июня вырастет с 18 до 34
- Захарова назвала убийство генерала Москалика террористической атакой
- Машков: Технологии искусственного интеллекта никогда не заменят живого артиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru