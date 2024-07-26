СПЧ и Минцифры выработают правила использования ИИ в некоторых отраслях

Требования к умению пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) не являются распространенной практикой в российских компаниях при приеме на работу, тем не менее, этот навык могут потребовать IT, ИИ компании, а также компании из финансового сектора, рассказал ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

В свою очередь сервис FABULA AI представил НСН исследование, согласно которому 46% компаний не спрашивают соискателей о владении ИИ-инструментами. Отмечается, что только 5% при трудоустройстве в профильные ИИ-компании сталкивались с такими требованиями. При этом 4% сталкивались с требованиями к владению ИИ-инструментами в непрофильных организациях.

