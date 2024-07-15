Ученый заявил, что возможно создать искусственное сознание

Искусственное сознание возможно создать, используя в качестве основы две любые большие языковые модели (YandexGPT, ChatCPT и т.д.). Об этом заявил нейрофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан. Его слова приводит «Газета.Ru».

Ученый объяснил, что одна модель будет задавать вопросы, а вторая – отвечать. При этом чем более глубокими и выходящими за рамки биологической природы будут вопросы, тем более заумными будут ответы. Таким образом, две языковые модели станут собеседниками, что является одним из главных признаков сознания.

Однако по мнению Каплана, два искусственных собеседника быстро исчерпают запасы тем и деградируют.

Ранее эксперт по нейросетям Али Оздиев заявил НСН, что нейросети научились поддерживать интересную беседу, а также способны проявлять инициативу, что часто привлекает и располагает собеседников.

