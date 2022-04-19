«Красное наказание»: Милонов предрек переоценку в России роли Ленина
Спустя годы, нынешних американских политиков будут сравнивать со старухой из сказки Пушкина, сказал в эфире НСН Виталий Милонов.
Через полвека роль Владимира Ленина в российской истории будет переоценена, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее стало известно, что около трети россиян (29%) считают, что Ленина через 40-50 лет будут вспоминать только историки. Соответствующие результаты опроса представил ВЦИОМ.
«Я думаю, что через 40-50 лет мы будем освобождены от неких обязательств, связанных с корректным отношением к пожилому поколению и сможем объективно оценить роль Ленина в истории страны. Я не вижу особо положительного эффекта в деятельности Ленина, но и винить его во всех бедах тоже не стоит, поскольку Ленин – это "красное наказание" за февральскую революцию, некая кара. Я бы его рассматривал, как кару за вероотступничество для нашего народа. Для спокойствия Ленина в том месте, где он сейчас находится, лучше, чтобы о нем вспоминали историки. Я лично не принадлежу к числу тех людей, которые готовы использовать образ Ленина в качестве позитивного», - сказал Милонов.
Он также предположил, что в будущем нынешних американских политиков будут сравнивать с героиней сказки Пушкина о рыбаке и рыбке.
«Я думаю, историки будут вспоминать американских лидеров, потому что все они друг на друга похожи. Изучая историю некогда существовавших Соединенных Штатов, мы будем вспоминать тех, кто привел эту страну к развалу. Мы же вспоминаем сказки Пушкина, поэтому будем сравнивать нынешних лидеров США со старухой, которая оборзела и перепутала все возможные границы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, историк РАН, доктор исторических наук Владимир Лавров рассказал НСН о полной исторической безграмотности сегодняшних первокурсников, некоторые из которых называют Ленина «последним русским царем».
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