Профессор Бауманки посчитал санкции США признанием превосходства вуза

Ранее Минфин США расширил санкции против России, включив в черный список МГТУ имени Баумана. Перед этим вуз объявил о начале разработки «джихад-машины» для чеченских бойцов на СВО. Селиванов считает, что США ввели санкции против университета, так как почувствовали его мощь.

«Бауманка всегда была главным техническим центром подготовки в области ракетостроения и космоса со времен Сергея Королева. Во-вторых, МГТУ имени Баумана — это многопрофильный технический вуз, у нас достаточно мощные школы. Полагаю, что США думают, что наш вуз имеет отношение к тому, что российское вооружение превосходит американское. Но их санкции ни на что не повлияют и обучению студентов не помешают. Космос, оборонка, вся радиоэлектроника, информационные технологии, искусственный интеллект — это все у нас», — сказал он.

Собеседник НСН отметил, что профильные вузы США переняли программы обучения у МГТУ им. Баумана.

«Технологический университет в Бостоне (Массачусетс), который сегодня считается самым крутым в мире, позаимствовал у нашего университета программы обучения и ничего нового в них не привнес. Это наша методическая школа обучения инженеров. У нас есть благодарственные письма от руководства их вуза. Мне много раз доводилось бывать в Штатах. США живут на университетах, где русская профессура готовит китайских студентов», — добавил профессор.

Селиванов указал на то, что связи между учеными разных стран по-прежнему сохраняются вопреки санкциям и напряженной политической обстановке.

«Мне каждый день на почту приходят десятки предложений и из США, и из Великобритании, и из Японии быть либо спикером, либо ведущим, либо выступить с докладом. Сейчас я не отвечаю на них, но раньше бы ответил. Наши авторы по-прежнему публикуются в зарубежных изданиях, интерес за границей к нашим ученым сохраняется. Конечно, сейчас особых контактов нет. Раньше мы ездили в командировки, я был членом Европейской рабочей группы. Мы собирались четыре раза в год, проводили симпозиумы. Но когда началось санкционное давление на Россию, председатель группы сказал мне прямым текстом, что меня все уважают, но правительство не позволяет встречаться по вопросам, являющимся предметом двойных технологий. Я принял это, у меня есть свои работы и задачи. Мне все равно. Все ученые, с кем я контактировал, — это абсолютно нормальные люди, далекие от политики. Мы обсуждали исключительно научную составляющую и общие интересы», — заявил собеседник НСН.