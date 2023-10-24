Готовность центрального кластера МГТУ имени Баумана составила 35%

Строители продолжают работы по возведению Центрального кластера МГТУ имени Н.Э. Баумана, объект готов на 35%. В частности, закончены монолитные работы на всех составляющих, кроме Конгресс-центра, где их планируется завершить в ноябре 2023 года. Кроме того, ведется монтаж кровли, фасадных систем, а также остекление (оно полностью выполнено в корпусах Б и В, на 55% — в корпусе А). Выполняют строители также черновые отделочные работы и установку металлоконструкций будущего светопропускающего купола, который объединит все пять зданий. Общая площадь объекта составит 2500 «квадратов», основные строительно-монтажные работы завершатся в первом квартале 2024 года. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здесь разместятся кластеры «Технологии защиты природы» и «Цифровое материаловедение», кластер «Цифровой трансформации», Федеральный испытательный центр, «Инновационный хаб» и Конгресс-центр. Общая площадь кампуса с учетом стилобата составит 50,9 тысячи «квадратов».

Отмечается, что правительство России совместно с правительством Москвы решили комплексно развивать территорию университета, поскольку сегодня комплекс зданий МГТУ имени Н.Э. Баумана уже не в состоянии целиком соответствовать потребностям активно развивающегося вуза.

Новый кампус расположится поблизости от действующих университетских зданий. Это позволит обеспечить эффект синергии действующих и новых подразделений вуза. Строители возведут 14 новых корпусов общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров.

Первые два корпуса кластера — биомедицинский центр и центр транспортного инжиниринга — были открыты московским мэром Сергеем Собяниным в конце 2022 года. Первого сентября текущего года были открыты еще два корпуса — новый многофункциональный научно-образовательный корпус и отреставрированное двухэтажное здание Фанагорийских казарм.

