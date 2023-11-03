«Фронтальное наступление»: США ввели санкции против Бауманки и банков

Среди физических лиц в черном списке оказались, в частности, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, замглавы МЧС Алексей Серко, а также российский конструктор Александр Захаров, который участвовал в разработке беспилотников «Ланцет». Члены его семьи также попали в черный список.

Так, США не перестают вводить санкции против России. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 ноября заявил, что Соединенные Штаты ведут фронтальное наступление на Россию, начиная с политики и экономики и заканчивая вопросами прав человека. По словам Антонова, Вашингтон хочет помешать развитию России.

«Видим фронтальное наступление на Россию. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей», - сказал дипломат.

Он также назвал американские санкции хаотичными и не имеющими здравого смысла.

«Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России», - сказал посол.

Антонов подчеркнул, что США продолжают «обрывать последние нити», которые позволяют многим странам Запада «удержаться на плаву». Кроме того, он указал, что Вашингтон также преследует цель расшатать внутреннее единство в России.