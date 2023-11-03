«Фронтальное наступление»: США ввели санкции против Бауманки и банков
США ввели санкции против физлиц и юрлиц России, в частности в черный список попали СПБ Биржа и МГТУ им. Баумана. Между тем Путин заявляет, что Вашингтон дошел до абсурда.
Соединенные Штаты ввели санкции против десятков физических и юридических лиц из России. Об этом сообщил Минфин страны.
Под ограничения попали АФК «Система», «Арктик СПГ-2», ряд банков, в частности «Русский стандарт», Почта Банк и СПБ Биржа. Также санкции ввели против МГТУ им. Баумана и структур «Газпром нефти»: петербургской «Газпром нефть Научно-технологический центр» и омской «Газпром нефть Каталитические системы».
Среди физических лиц в черном списке оказались, в частности, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, замглавы МЧС Алексей Серко, а также российский конструктор Александр Захаров, который участвовал в разработке беспилотников «Ланцет». Члены его семьи также попали в черный список.
Так, США не перестают вводить санкции против России. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 ноября заявил, что Соединенные Штаты ведут фронтальное наступление на Россию, начиная с политики и экономики и заканчивая вопросами прав человека. По словам Антонова, Вашингтон хочет помешать развитию России.
«Видим фронтальное наступление на Россию. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей», - сказал дипломат.
Он также назвал американские санкции хаотичными и не имеющими здравого смысла.
«Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России», - сказал посол.
Антонов подчеркнул, что США продолжают «обрывать последние нити», которые позволяют многим странам Запада «удержаться на плаву». Кроме того, он указал, что Вашингтон также преследует цель расшатать внутреннее единство в России.
При этом российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что страны Запада запутались в принятых ими санкциях в отношении России. А в среду, 1 ноября, президент заявил, что Запад дошел до абсурда в таких вопросах.
«Сейчас в своих фантазиях они просто доходят до абсурда – предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше – меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», - сказал глава государства.
Путин также подчеркнул, что Запад пытался санкциями наказать Россию, но в итоге ударил по собственной экономике и рабочим местам. Вместе с этим президент призвал быть готовыми к дальнейшему усилению санкционного давления Запада.
Ранее глава австралийского МИД Пенни Вонг заявила, что Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток. По данным издания Mercury, под запрет также попали поставки инструментов, которые применяются для работы с металлом и инструментов для бурения.
В свою очередь Литва, по данным СМИ, предлагает запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, спиц для вязания и швейных игл, а также ограничить поставки радиаторов.
Вице-премьер России Денис Мантуров в ответ на заявления Литвы отметил, что у европейских чиновников «иссякла фантазия».
«Иссякли фантазии у коллег из Евросоюза. Уж с иголками и радиаторами мы справимся», - заявил политик.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее комментировал готовящееся усиление санкций в отношении России. По его словам, у Запада уже есть понимание, что санкционные пакеты «бьют и по их интересам», передает «Радиоточка НСН».
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