Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области нейросетей
Нобелевскую премию по физике за 2024 год присудили американскому учёному Джону Хопфилду, а также его британско-канадскому коллеге Джеффри Хинтону.
В Нобелевском комитете Шведской королевской академии наук заявили, что учёные стали лауреатами за работы в области искусственных нейросетей и применения их для машинного обучения.
В частности, Хопфилд «создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных», Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и выполнять, например, идентификацию определенных элементов на изображениях.
«Их работа уже принесла огромную пользу. В физике мы используем искусственные нейронные сети в широком спектре областей», — подчеркнула председатель Нобелевского комитета по физике Эллен Мунс.
Ранее Нобелевскую премию 2024 года по медицине получили американские ученые Виктор Эмброс и Гэрри Равкан - за открытие молекул микроРНК, которые регулируют работу генов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru