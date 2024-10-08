Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области нейросетей

В Нобелевском комитете Шведской королевской академии наук заявили, что учёные стали лауреатами за работы в области искусственных нейросетей и применения их для машинного обучения.

В частности, Хопфилд «создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных», Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и выполнять, например, идентификацию определенных элементов на изображениях.

«Их работа уже принесла огромную пользу. В физике мы используем искусственные нейронные сети в широком спектре областей», — подчеркнула председатель Нобелевского комитета по физике Эллен Мунс.

Ранее Нобелевскую премию 2024 года по медицине получили американские ученые Виктор Эмброс и Гэрри Равкан - за открытие молекул микроРНК, которые регулируют работу генов, сообщает RT.

