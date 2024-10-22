Три проекта «НАШЕго Радио» попали в шорт-лист Национальной премии «Радиомания-2024»

Три проекта «НАШЕго Радио» и одна программа ROCK FM попали в шорт-лист Национальной премии в области радиовещания «Радиомания-2024».

«НАШЕ Радио» стало лауреатом премии правительства за музыку и «НАШЕСТВИЕ»

В список попала программа «НАШЕго Радио» «Выходные со Смешариками», продвижение большого юбилейного концерта «НАШЕ 25 лет» и рекламная кампания мороженого «Свитлогорье». А ROCK FM поборется за награду с программой «Рок-Юбиляры».

Церемония награждения состоится 22 ноября 2024 года в отеле «Рэдиссон Коллекшен Москва».

Ранее программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков рассказал, что на сегодняшний день средняя зарплата радиоведущего в Москве составляет порядка 100 тысяч рублей.

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