Объем переводов через СБП вырос вдвое с начала года

В 2024 году в России было совершено более чем 13,4 млрд транзакций через Систему быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, их общая сумма составила 69,5 трлн рублей. Это в два раза больше, чем в 2023 году.

Также отмечается, что в киде кешбэка и других выплат, например, от страховых компаний, граждане получили от юрлиц более 200 млн переводов на общую сумму, превышающую трлн рублей.

Ранее в Центробанке заявили, что 75% россиян предпочитают безналичный расчёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

