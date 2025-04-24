Объем переводов через СБП вырос вдвое с начала года
Объем переводов через Системы быстрых платежей (СБП) вырос вдвое в первом квартале 2025 года, сообщает Центробанк.
Так, с января по март россияне провели через СБП свыше четырех миллиардов операций, а объем средств увеличился до 22,6 триллиона рублей.
В 2024 году в России было совершено более чем 13,4 млрд транзакций через Систему быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, их общая сумма составила 69,5 трлн рублей. Это в два раза больше, чем в 2023 году.
Также отмечается, что в киде кешбэка и других выплат, например, от страховых компаний, граждане получили от юрлиц более 200 млн переводов на общую сумму, превышающую трлн рублей.
Ранее в Центробанке заявили, что 75% россиян предпочитают безналичный расчёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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